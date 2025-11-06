Controlli del Nas a Latina, sospese pizzeria e pasticceria, 8000 euro di multa

LATINA – I Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina nel corso di una serie di controlli per la sicurezza alimentare svolti in attività commerciali nella provincia di Latina per accertare la salubrità degli alimenti e il rispetto delle normative igienico–sanitarie, hanno elevato sanzioni per oltre 8.000 euro.

In un bar – pasticceria del litorale sud-pontino è stata accertata l’omessa predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP, documento obbligatorio che stabilisce le procedure idonee a prevenire contaminazioni e a garantire la salubrità degli alimenti lungo tutto il processo produttivo, considerata essenziale per monitorare rischi biologici e chimici nella preparazione dei cibi ed è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Più complessa la situazione riscontrata in un ristorante-pizzeria, dove i Carabinieri del NAS hanno accertato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. In particolare i locali di preparazione si mostravano in condizioni precarie, con superfici sporche, attrezzature deteriorate e residui di lavorazione accumulati nel tempo. L’attività inoltre utilizzava acqua prelevata da un pozzo privato, senza poter fornire alcuna documentazione sulla relativa potabilità. “Una pratica pericolosa, che può esporre i consumatori a seri rischi microbiologici”, spiegano dal Nas. Disposta la sospensione dell’attività e il sequestro di 50 chili di alimenti trovati nelle celle frigorifere – tra carne, pesce, verdure e conserve alimentari, tutti privi di tracciabilità, contestate violazioni per 1.500 euro.

Nell’area nord della provincia, chiuso un laboratorio di produzione dolciaria dove sono state trovati residui di lavorazioni non rimossi da tempo, attrezzature in pessime condizioni e pentolame incrostato. “Una situazione incompatibile con qualsiasi standard di sicurezza alimentare”, spiegano dal NAS che ha richiesto l’immediato intervento di personale dell’ASL e la sospensione immediata dell’attività. Nell’occasione, i militari hanno inoltre sequestrato circa 30 chilogrammi di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, rinvenuti senza alcuna documentazione attestante la tracciabilità. Le sanzioni totali comminate al titolare ammontano a 4.500 euro.