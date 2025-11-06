Scontro sull’Appia tra autocarro e trattore con rimorchio, disagi al traffico

LATINA – Un incidente avvenuto sull’Appia a Latina sta creando forti disagi sull’arteria. Lo scontro intorno poco dopo le 8 tra un autocarro e un trattore con rimorchio ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada sulla carreggiata opposta rispetto al senso di marcia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Il traffico procede a senso unico alternato per la presenza dei due mezzi pesanti su parte della carreggiata.