ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Scontro sull’Appia tra autocarro e trattore con rimorchio, disagi al traffico

LATINA –  Un incidente avvenuto sull’Appia a Latina sta creando forti disagi sull’arteria. Lo scontro intorno poco dopo le 8 tra un autocarro e un trattore con rimorchio ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada sulla carreggiata opposta rispetto al senso di marcia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Il traffico procede a senso unico alternato per la presenza dei due mezzi pesanti su parte della carreggiata.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto