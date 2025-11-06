ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Sciopero dei trasporti, venerdì 7 novembre bus a rischio

Lo stop interessa anche il tpl di Latina

Confermato per domani, venerdì 7 novembre, lo sciopero del trasporto pubblico locale a Latina. Nessuna convocazione è arrivata dal Comune né dal gestore Csc, e i sindacati Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna confermano la mobilitazione.

Lo stop interesserà gli autobus da inizio servizio alle 6:30, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 a fine corsa, con le fasce di garanzia garantite.

I sindacati chiedono turni più equi, maggiore sicurezza e rispetto degli accordi. “Lo sciopero è sempre una sconfitta – dichiarano – ma lo è ancor più il silenzio del Comune di Latina”.

