Sciopero dei trasporti, venerdì 7 novembre bus a rischio

Confermato per domani, venerdì 7 novembre, lo sciopero del trasporto pubblico locale a Latina. Nessuna convocazione è arrivata dal Comune né dal gestore Csc, e i sindacati Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna confermano la mobilitazione.

Lo stop interesserà gli autobus da inizio servizio alle 6:30, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 a fine corsa, con le fasce di garanzia garantite.

I sindacati chiedono turni più equi, maggiore sicurezza e rispetto degli accordi. “Lo sciopero è sempre una sconfitta – dichiarano – ma lo è ancor più il silenzio del Comune di Latina”.