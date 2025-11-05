ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

nuovo impianto di illuminazione

Cori, nuovi lampioni sulle intersezioni della strada provinciale Le Pastine

Prosegue il lavoro della Provincia di Latina per migliorare la sicurezza lungo la strada provinciale Le Pastine. Dopo l’installazione dell’impianto di illuminazione sulla Bretella San Rocco e dei tre lampioni all’incrocio con la strada comunale del Castellone, il settore Viabilità provinciale ha completato il posizionamento di nuovi punti luce su altre intersezioni considerate critiche.

I nuovi lampioni sono stati collocati all’incrocio con la Provinciale San Rocco (in località Serrone) e con le strade Vicinale Pezze di Ninfa, comunale Monsignore e comunale dei Campanili. Un intervento che consentirà di rendere le intersezioni più visibili e sicure per gli automobilisti nelle ore notturne.

«La nostra Amministrazione – commenta il vicesindaco di Cori ed ex consigliere provinciale Ennio Afilani – è soddisfatta dell’attenzione che la Provincia di Latina continua a riservare al nostro territorio. Le proposte avanzate in sede provinciale, insieme al gruppo consiliare del Partito Democratico, stanno trovando realizzazione. Desidero ringraziare il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, l’intera Amministrazione e il settore Viabilità per la disponibilità e la costante attenzione alle nostre esigenze in materia di sicurezza stradale».

