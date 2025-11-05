Si rafforza la Guardia di Finanza, in provincia di Latina 24 nuove unità

LATINA – La Guardia di Finanza si rafforza sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi sono stati infatti assegnati ai reparti del Comando Provinciale di Latina 24 nuovi militari, che svolgono attività “sul campo”, 12 nuovi ispettori, 3 sovrintendenti, 3 graduati e 6 neofinanzieri. Tra i nuovi ispettori, undici sono arrivati al termine del corso di formazione triennale presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila. “Si tratta di un periodo addestrativo e didattico particolarmente impegnativo – spiegano da Palazzo M – e di alti contenuti specialistici, che affianca un rigoroso addestramento militare e di polizia a un percorso di studi di livello universitario, che culmina nel conseguimento della laurea di primo livello in “Operatore giuridico d’impresa”. Dei giovani Marescialli, un ispettore giunge al termine di un’esperienza annuale in qualità di istruttore presso la Scuola Apina di Predazzo, avviata lo scorso anno al termine del corso svolto alla Scuola de L’Aquila. Tra le nuove risorse assegnate, anche due militari specializzati A.T.P.I. (anti terrorismo e pronto impiego), inquadrati nel Gruppo di Formia, reparto che dispone di una Sezione Operativa interamente composta da militari di questa componente specialistica, i cc.dd. baschi verdi, con competenza su tutta la provincia. Competenza provinciale ha anche il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Latina, reparto dalla spiccata proiezione investigativa, che, oltre ai militari giunti con le manovre ordinarie, ha ricevuto ulteriori 3 neoispettori, risorse con particolare taglio

investigativo e operativo da impiegare nelle indagini e nelle attività di controllo e contrasto alle frodi nei vari settori di competenza del Corpo. Oltre alle articolazioni con competenza provinciale, alcuni militari sono stati distribuiti sugli altri presidi territoriali, con sede nei comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Terracina, Fondi e Formia e competenza in diverse aree territoriali, onde ottenere in tal modo un ottimale e capillare potenziamento nell’area provinciale”.

Il Comandante Provinciale, Col. Giovanni Marchetti, ha ricevuto ufficialmente i nuovi arrivati alla presenza dei vari comandanti responsabili, e, nell’augurare a tutti loro un buon lavoro, li ha esortati a dare il massimo nelle diverse mansioni che andranno a svolgere, da affrontare con entusiasmo e professionalità in settori particolarmente esposti a rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale.

Le nuove assegnazioni si inseriscono nell’avviato e preannunciato percorso strategico di potenziamento degli organici in corso presso i reparti del Comando Provinciale, tuttora in corso, per adeguarlo alla continua crescita del tessuto economico e dei rischi di frodi e illegalità economico-finanziarie, per rafforzare il presidio di sicurezza economico-finanziaria e le attività a contrasto delle frodi fiscali, al riciclaggio, all’indebita percezione di fondi pubblici ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico legale, contribuendo a preservare la leale concorrenza tra gli operatori economici e a promuovere prospettive di crescita sane del mercato del lavoro e della produzione, a tutela delle libertà economiche di tutti i cittadini e delle imprese onesti.