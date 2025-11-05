ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina Scalo, verso il completamento il nuovo asse viario tra via delle Industrie e Largo Platone

Muzio: "Entro fine mese i lavori saranno terminati"

Latina Scalo si prepara a un nuovo passo avanti nella riqualificazione urbana: il nuovo asse viario che collegherà via delle Industrie, via dell’Alloro e Largo Platone è ormai in fase di completamento. L’intervento, denominato LS01 e finanziato da Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture nell’ambito dei Contratti di Quartiere II, rappresenta un’opera attesa da anni dai cittadini della frazione.

Dopo la consegna della palazzina oggi sede dei Carabinieri, il programma proseguirà con la realizzazione del centro civico e della piazza di via dell’Alloro, per cui la gara d’appalto è attesa nei prossimi mesi.

«Siamo in una fase conclusiva molto delicata – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio –. È iniziata la stesura del manto stradale, che proseguirà fino a fine settimana per completare l’intera lunghezza del nuovo tratto, circa 1,2 km. Poi si procederà con il binder, il tappetino finale e la segnaletica». L’assessore ha evidenziato anche il lavoro in sinergia con i Dipartimenti Manutenzioni, Trasporto pubblico e Mobilità e con il Servizio Viabilità della Provincia, che ha consentito di includere nel progetto il rifacimento del tratto di via delle Industrie in prossimità dell’intersezione, l’installazione di un impianto semaforico lampeggiante e la segnaletica di rallentamento.

Il prossimo 18 novembre è prevista la visita dell’Organo di Collaudo, composto da tecnici del Comune, della Regione e del Ministero delle Infrastrutture. La conclusione dei lavori è prevista entro fine mese, seguita dall’apertura al traffico una volta ottenuti i pareri necessari.

«Sono molto soddisfatta del lavoro portato avanti in questi due anni – ha aggiunto Muzio – e condivido le parole del presidente della commissione Urbanistica, Roberto Belvisi, che invita a evitare polemiche e rallentamenti. L’urbanistica deve restare una materia lontana dalle logiche di partito, per lavorare davvero allo sviluppo del territorio».

