Donne vittime di violenza, nella caserma carabinieri di Scauri apre una “Stanza tutta per sé”

SCAURI – Sarà inaugurata giovedì 13 novembre la nuova “Stanza tutta per sé” realizzata all’interno della Caserma dei Carabinieri di Scauri. All’inaugurazione prenderanno parte la Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, Adriana Macchi, insieme alle socie del Club Soroptimist di Latina, guidate dalla Presidente Olivia Olivieri, che – in collaborazione con il Soroptimist nazionale – hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo spazio di accoglienza.

L’iniziativa rientra nel progetto “Una stanza tutta per sé”, frutto della collaborazione decennale tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia, rinnovata in occasione di questo importante traguardo attraverso il rinnovo del protocollo d’intesa. L’obiettivo del progetto è offrire un luogo protetto e accogliente all’interno delle caserme, dove donne vittime di violenza e persone in condizione di vulnerabilità possano essere ascoltate e sostenute in un ambiente riservato e sicuro.

“Nel corso di dieci anni di collaborazione – spiega in una nota il Soroptimist Latina – 209 stanze sono state realizzate su tutto il territorio nazionale, rappresentando un concreto impegno per la prevenzione, la protezione e il rispetto dei diritti umani fondamentali. La nuova “Stanza tutta per sé” di Scauri si aggiunge a quelle già realizzate dal Club Soroptimist di Latina in diverse sedi della provincia – Latina (2021), Sabaudia (2023), Sezze (2024) – consolidando un percorso di solidarietà e cooperazione tra istituzioni e società civile”.

L’iniziativa si colloca alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, riaffermando l’impegno del Soroptimist International d’Italia e dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle vittime e nella promozione di una cultura di rispetto e non violenza.