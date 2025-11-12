Formia, al via i lavori di riqualificazione della strada “Formia–Maranola–Castellonorato”

Partiranno lunedì 17 novembre i lavori di riqualificazione della strada “Formia–Maranola–Castellonorato”, una delle principali arterie di collegamento tra il centro urbano e le frazioni di Maranola, Trivio e Castellonorato. L’intervento, atteso da tempo, punta a migliorare la sicurezza stradale e la percorribilità di un asse viario strategico, quotidianamente attraversato da un intenso flusso di traffico.

Il progetto, frutto di un accordo tra la Provincia di Latina e il Comune di Formia, prevede un investimento complessivo di 705.863 euro e interesserà circa 2,4 chilometri di carreggiata, nel tratto compreso tra via Castagneto e via Angelo Forte. I lavori comprenderanno la scarificatura del vecchio manto, la bonifica degli avvallamenti, la posa del nuovo tappeto d’usura e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

La progettazione esecutiva e la gara d’appalto sono state curate dal Settore Viabilità della Provincia di Latina, mentre il Comune di Formia contribuirà economicamente e gestirà la viabilità alternativa durante i lavori.

«La firma di questo protocollo d’intesa – ha commentato il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – dimostra che quando Provincia e Comuni collaborano, si ottengono risultati concreti. Migliorare la sicurezza stradale significa rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare le risorse pubbliche. Con questo intervento rendiamo più sicura una strada fondamentale per la vita di migliaia di residenti».

Al termine dei lavori, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto riqualificato passerà al Comune di Formia. L’avvio dell’intervento rappresenta un passo importante per la comunità, segnando l’inizio di un percorso di mobilità più sicura, efficiente e sostenibile.