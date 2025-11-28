Dopo le bombe, operazione decoro alle Case Arlecchino

LATINA – Operazione-decoro nel caseggiato delle Arlecchino a Latina, le case popolari teatro di alcuni attentati esplosivi. L’Ater proprietaria degli immobili ha effettuato lavori di sfalcio mentre il Comune con Abc ha svolto un intervento di pulizia straordinaria. I lavori di bonifica delle aree verdi e degli spazi comuni – sottolineato dall’Azienda per l’edilizia pubblica – sono finalizzati a garantire sicurezza e qualità della vita. L’area, estesa per due ettari e mezzo, versava in condizioni critiche, rappresentando un rischio per la sicurezza pubblica e un grave disagio per la qualità della vita dei residenti. Il complesso, composto da 84 alloggi, era stato recentemente colpito da attentati che avevano danneggiato uno dei plessi. Prevista anche l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione. Sono inoltre già stati ripristinati diversi servizi danneggiati dagli attacchi – tra cui portoni d’ingresso, infissi, impianti elettrici, vani scala e porticati – e si sta procedendo alla sostituzione dell’impianto ascensore, gravemente compromesso.

“Abbiamo attivato una serie di sinergie, in particolare con la Regione, per intervenire rapidamente su queste emergenze che hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare dell’Ater”, spiega il presidente di Ater Latina. “Grazie al lavoro del consigliere regionale Cosimo Mitrano e degli assessori Pasquale Ciacciarelli e Giancarlo Righini, abbiamo ottenuto un finanziamento straordinario di 500 mila euro che ci consente di procedere con urgenza agli interventi necessari. Credo – conclude il presidente – che questa nostra azione, oltre a tutelare la qualità della vita dei residenti, rappresenti anche un presidio di fiducia verso le istituzioni.”

“Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale proseguirà con ulteriori operazioni sul verde pubblico, con la sistemazione del parcheggio antistante la Chiesa di Santa Rita e con lo spazzamento delle strade adiacenti – assicura la sindaca di Latina, Matilde Celentano – . Altri interventi saranno programmati sia dal Comune che dall’Ater per restituire al quartiere condizioni di ordine e decoro, elementi indispensabili e complementari alle attività di controllo svolte dalle forze dell’ordine, affinché ai residenti sia garantita piena sicurezza”.

Nei giorni scorsi Ater era intervenuta anche sul lotto 46 di viale P. L. Nervi, danneggiato da un incendio nel piano parcheggio, mettendo in sicurezza l’intera area, e al lotto 49, dove un ordigno esplosivo aveva reso inutilizzabile l’ingresso principale, costringendo i residenti ad accedere alle abitazioni tramite le cantine.

Infine, nel lotto 43 di viale Kennedy – teatro dell’episodio più recente – sono in corso i lavori di ripristino delle parti danneggiate.