Ladro di bicicletta denunciato a Fondi dalla Polizia

La Polizia di Stato di Fondi ha denunciato per il furto di una bicicletta avvenuto qualche giorno fa presso un concessionario del posto. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre prelevava una bicicletta dalla rastrelliera pubblica e, alla richiesta di chiarimenti sulla proprietà del mezzo, l’uomo ha fornito risposte evasive. La bici infatti era quella sottratta nei giorni precedenti e per la quale era stata presentata denuncia. Il legittimo proprietario, contattato e giunto immediatamente, ha riconosciuto il proprio mezzo grazie a un particolare distintivo sul manubrio. L’indagato ha dichiarato di essersi impossessato della bicicletta poiché la propria risultava inutilizzabile. Le immagini acquisite presso la concessionaria hanno confermato la dinamica dei fatti.