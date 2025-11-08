ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il blitz

Due chili di cocaina nell’auto a noleggio, arrestato a Sezze un 53enne di Latina

L'operazione dei carabinieri nel pomeriggio di venerdì

SEZZE – Era a bordo di un’auto presa a noleggio, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina ieri pomeriggio e arrestato un uomo di 53 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina.

I militari che stavano svolgendo servizi di controllo mirati al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, hanno fermato l’indagato alla guida di un’autovettura intestata a una società di noleggio veicoli, un sistema ormai diffuso per trasportare stupefacenti. Nascosti nel bagagliaio c’erano complessivamente circa 2 chilogrammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.
L’arrestato è stato portato nel carcere di Latina.

