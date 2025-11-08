Minacce madre e sorella con una scacciacani, arrestato 32 enne di Sonnino

SONNINO – Aveva minacciato di morte madre e sorella impugnando una pistola scacciacani priva del tappo rosso e terrorizzandole. I Carabinieri della Stazione di Sonnino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni del posto già noto alle forze di polizia, per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce. L’aggressione verbale, secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, era avvenuta per futili motivi e l’episodio l’ennesimo di una serie di aggressioni mai denunciate dalle due donne.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura dei Latina, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra casa nello stesso Comune.