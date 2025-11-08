Un chilo di cocaina solida in auto e 80 dosi a casa: arrestati due fratelli Spinelli e un terzo uomo







LATINA – E’ stato intercettato dalla polizia a bordo di un’auto di piccola cilindrata lanciata a forte velocità sulla Pontina all’altezza di Campoverde ad Aprilia ieri sera Yuri Spinelli, ventenne di Latina gemello di Mattia, quest’ultimo già in carcere, entrambi considerati gestori dello spaccio nelle case Arlecchino e da tempo nel mirino delle forze dell’ordine. Con lui è stato arrestato un uomo che si era reso protagonista nei giorni scorsi di un fatto di cronaca avvenuto sempre alle Gescal quando aveva avuto una lite con il figlio, quest’ultimo armato di pistola clandestina era stato arrestato, lui con una sciabola, denunciato. Sull’auto presa a noleggio, i due trasportavano un panetto di cocaina solida da oltre un chilo, per loro è scattato l’arresto in flagranza.

Dopo la scoperta della droga nella vettura, la perquisizione è stata estesa anche a casa dei due e ha portato la squadra mobile ad arrestare una terza persona, un 24enne, terzo fratello della famiglia Spinelli, trovato in casa con oltre 80 dosi di droga già pronte per essere spacciate. I tre, tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti in carcere con divieto di incontro tra loro, sono ora in attesa della convalida.

L’auto della società di noleggio è stata sottoposta a sequestro penale. Nel corso delle operazioni, gli operatori hanno rinvenuto anche circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché due telefoni cellulari, sottoposti a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.