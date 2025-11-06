ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Emergenza freddo, il 1° dicembre apre il dormitorio invernale

Ospiterà 60 posti letto

Aprirà il primo dicembre il dormitorio invernale per l’emergenza freddo 2025-2026, che sarà allestito in zona R6, alle spalle del comando della Polizia Locale di Latina. Nei prossimi giorni verrà installata una tensostruttura con 60 posti letto, che resterà operativa fino al 31 marzo 2026.

La nuova collocazione del servizio è stata definita con una delibera della giunta comunale, su indirizzo del sindaco Matilde Celentano e dell’assessore al Welfare Michele Nasso. “L’iniziativa – ha spiegato la sindaca – è stata condivisa con il Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario LT2. Dopo un’attenta analisi del territorio, abbiamo scelto di utilizzare un’area comunale, vista la difficoltà di reperire immobili privati idonei. Il centro di emergenza freddo è una struttura straordinaria di accoglienza notturna che si affianca al dormitorio di via Villafranca, aperto tutto l’anno e ristrutturato lo scorso anno dal Comune.”

L’assessore Nasso ha aggiunto che per la gestione del dormitorio è stata avviata una manifestazione d’interesse pubblica per individuare organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare una convenzione. “Il servizio – ha spiegato – garantirà posti letto e assistenza ai senza fissa dimora per tutto l’ambito distrettuale, rappresentando un presidio fondamentale durante i mesi più freddi.”

