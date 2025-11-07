Latina, preso di mira da un ladro solitario il negozio Unikawear

Furto lampo nel negozio di abbigliamento Unikawear in piazza della Libertà, nel centro di Latina. A poche settimane dall’apertura – l’inaugurazione risale al 18 ottobre – un ladro solitario ha fatto irruzione nel punto vendita, a due passi dalla Prefettura, portando via il denaro dalla cassa. L’azione è stata rapidissima e con ogni probabilità riconducibile allo stesso autore di altri furti avvenuti di recente nel centro città, messi a segno con un identico modus operandi: volto coperto dal cappuccio di una felpa e colpi messi a segno in pochi secondi. Nei giorni scorsi episodi simili erano stati registrati anche alla pizzeria Già Sai di via Umberto I e in altre attività commerciali della zona. La firma sembra essere sempre la stessa: quella di un ladro solitario che continua a colpire nel cuore di Latina.