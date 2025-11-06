Fondi, immobile occupato da un pluripregiudicato: sgombero della Polizia

Sgombero a Fondi, la Polizia di Stato riporta la legalità in un immobile occupato abusivamente da un noto pluripregiudicato. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, è stata eseguita ieri dagli agenti del Commissariato di Fondi con il supporto della Squadra Mobile, in attuazione di un decreto di sgombero emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina, la dottoressa Laura Morselli, su richiesta del Procuratore Aggiunto Luigia Spinelli e del Sostituto Procuratore Giuseppe Bontempo.

L’attività investigativa ha portato alla liberazione di un immobile occupato da tempo in maniera abusiva, restituendolo al legittimo proprietario. Il provvedimento rientra nell’ambito di un procedimento penale per occupazione abusiva di immobile (articolo 634 bis del codice penale), reato introdotto di recente e applicato per la prima volta in provincia di Latina secondo le nuove disposizioni del “Decreto Sicurezza”.

L’indagato, già con precedenti, aveva occupato arbitrariamente il bene e si era rifiutato di rilasciarlo, arrivando anche a sfidare le istituzioni in una trasmissione televisiva nazionale. Le indagini hanno permesso di accertare la condotta illecita e di evitare ulteriori danni al bene.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vige la presunzione di innocenza.