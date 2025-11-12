Latina, aggredisce la madre per ottenere soldi: arrestato un 64enne

I Carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato un uomo di 64 anni, residente nel capoluogo pontino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Latina. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata lo scorso ottobre dall’anziana madre, vittima delle presunte violenze. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe messo in atto, da oltre un anno, comportamenti vessatori e aggressivi nei confronti della donna, minacciandola e aggredendola per ottenere denaro, che sarebbe poi stato utilizzato per acquistare sostanze stupefacenti. In un episodio, l’uomo avrebbe spintonato la madre facendola cadere dalle scale di casa, provocandole lesioni che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del pronto soccorso. La Procura della Repubblica di Latina, ritenendo fondati gli elementi raccolti, ha chiesto l’applicazione di una misura cautelare al Giudice per le indagini preliminari, che ha disposto l’arresto.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.