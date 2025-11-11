Gaeta, in casa una base operativa di spaccio, arrestato un cittadino albanese

GAETA – Un cittadino di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Polizia a Gaeta dopo essere stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina e hashish a un acquirente. La successiva perquisizione eseguita a casa dell’uomo ha infatti consentito di trovare altri stupefacenti già suddivisi in dosi e di ipotizzare che l’immobile venisse utilizzato come base operativa per il commercio di droga. L’uomo, inoltre, risulta intestatario di altri contratti di affitto per altri appartamenti che secondo gli investigatori servivano per le attività di spaccio “in un sistema organizzato e continuativo di detenzione e distribuzione di sostanze stupefacenti”. Il gip, all’esito dell’interrogatorio, ha convalidato l’arresto e ha applicato all’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Gaeta e Formia.