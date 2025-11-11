Tiero si dimette da presidente della Commissione attività produttive della Regione Lazio

LATINA – Si è dimesso questa mattina dalla presidenza della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia agli arresti domiciliari dal 18 ottobre nell’ambito di un’inchiesta per corruzione coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina condotta da carabinieri e guardia di finanza. La decisione segue la conferma della misura cautelare nei confronti del noto politico di Latina da parte del Tribunale del Riesame cui si erano rivolti i suoi legali.

Le dimissioni sono state protocollate, sono immediatamente efficaci e comporteranno il cambio alla guida dell’importante commissione. Non così per il ruolo di consigliere regionale di cui resterà titolare fino alla sospensione che dovrà avvenire con decreto del Governo per effetto della legge Severino. Quando avverrà questo passaggio, e il momento è molto vicino, entrerà in consiglio regionale Emanuela Zappone, prima dei non eletti, attuale presidente del Parco Nazionale del Circeo o in subordine, nel caso Zappone rinunciasse, il secondo dei non eletti, Vincenzo Fedele, coordinatore di FdI a Minturno.