Indice della criminalità, Latina si colloca al 33° posto in Italia

Secondo l’ultimo rapporto de Il Sole 24 Ore sull’Indice della criminalità, basato sui dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza relativi alle denunce per oltre venti tipologie di reato, la provincia di Latina si colloca al 33° posto in Italia, con 3.625 denunce ogni 100mila abitanti e un totale di 20.547 reati segnalati.

Le denunce più numerose riguardano i furti — oltre 8.800, pari a 1.557 ogni 100mila abitanti — seguiti da danneggiamenti (2.398) e truffe informatiche (2.268). Nel 2024 si contano inoltre quattro omicidi, 14 tentati omicidi, 776 episodi di lesioni, 44 violenze sessuali e 201 rapine, di cui 26 commesse in abitazione. Le denunce per spaccio sono state 114, 173 in totale quelle legate agli stupefacenti, mentre le estorsioni segnalate sono state 108.

A livello regionale, Roma si conferma ai vertici nazionali, in terza posizione, con oltre 270mila reati e più di 6.400 denunce ogni 100mila abitanti. Frosinone si piazza al 95° posto, Rieti al 68° e Viterbo al 61°.

Nel complesso, il quadro nazionale mostra una crescita della microcriminalità: nel 2024 i reati denunciati in Italia sono stati 2,38 milioni, in aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente e del 3,4% rispetto al 2019, prima della pandemia. I furti rappresentano il 44% delle denunce totali, con incrementi significativi nei furti in abitazione, d’auto e con destrezza. In crescita anche rapine, violenze sessuali e reati di droga, mentre risultano in calo incendi e truffe informatiche.

La criminalità resta concentrata nelle grandi città: Milano guida la classifica, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Rimini.