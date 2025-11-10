Inaugurato lo sportello Agea a Latina, presso l’area decentrata Agricoltura della Regione

È stato inaugurato oggi a Latina lo Sportello Agea, presso l’Area decentrata Agricoltura della Regione Lazio. Si tratta di un punto di riferimento importante per gli imprenditori agricoli del territorio, in una provincia dove l’agricoltura rappresenta un settore chiave dell’economia locale.

Alla presentazione dell’iniziativa, che si è svolta in Comune a Latina, hanno preso parte l’assessore regionale al Bilancio, Agricoltura e Sovranità alimentare Giancarlo Righini, il direttore dell’Agricoltura della Regione Lazio Roberto Aleandri e il direttore dell’Organismo Pagatore Agea Christian Patti. Presenti anche l’assessore comunale Andrea Chiarato, i consiglieri regionali Vittorio Sambucci e Angelo Tripodi, numerosi consiglieri comunali della provincia e rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo imprenditoriale agricolo.

L’apertura dello sportello — ha spiegato Righini — testimonia la vicinanza della Regione Lazio e del presidente Francesco Rocca ai territori e il desiderio di rafforzare la presenza istituzionale accanto agli operatori del settore.

Lo Sportello Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) offrirà informazioni sulle misure nazionali e comunitarie destinate al comparto agricolo, alimentare e forestale, in particolare sui finanziamenti della Politica Agricola Comune (PAC).

L’ufficio, che svolgerà attività di front office, sarà a disposizione degli operatori per fornire supporto nei procedimenti amministrativi legati alle misure nazionali e comunitarie, oltre che per chiarimenti sui tempi e sulle modalità di accesso agli aiuti.

Un’iniziativa accolta con favore dal mondo agricolo, che potrà contare su uno strumento di supporto diretto, facilmente accessibile e radicato nel territorio.