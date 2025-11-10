Aprilia, 59enne arrestato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale

Nel corso della giornata odierna i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 59 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi in una via del centro con un atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, l’individuo ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e bloccato. La successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 28 grammi di sostanze stupefacenti – cocaina e crack – già suddivise in 46 dosi pronte per la vendita. L’attività di controllo è poi proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato materiale utile per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, sia qualitative che quantitative, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Completate le formalità di rito, il 59enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattinata di domani con rito direttissimo.