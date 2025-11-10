Nel corso della giornata odierna i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 59 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi in una via del centro con un atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, l’individuo ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e bloccato. La successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 28 grammi di sostanze stupefacenti – cocaina e crack – già suddivise in 46 dosi pronte per la vendita. L’attività di controllo è poi proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato materiale utile per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, sia qualitative che quantitative, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Completate le formalità di rito, il 59enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattinata di domani con rito direttissimo.
Aprilia, 59enne arrestato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale
Trovato con cocaina e crack
Di