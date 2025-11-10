Lenola, si avvicina alla casa della madre nonostante il divieto: arrestato 26enne

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lenola un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, al quale era sottoposto con braccialetto elettronico. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latina ha ricevuto l’allarme dal dispositivo elettronico, che segnalava l’avvicinamento del giovane alla madre, vittima di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il 26enne all’interno dell’abitazione della donna, dove non avrebbe potuto trovarsi per disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che gli imponeva di mantenere una distanza di almeno 500 metri. La madre non era in casa al momento dell’accaduto, poiché al lavoro. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il giovane sarebbe riuscito a entrare utilizzando una copia delle chiavi in suo possesso prima dell’arresto avvenuto nel dicembre 2022. Constatata la violazione delle prescrizioni, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Lenola, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi con rito direttissimo.