Ispezione in un’azienda agricola, denuncia e multa salata per il titolare

La società è stata sospesa e per il titolare è scattata anche una multa di 5.552 euro

TERRACINA – Controllata un’azienda agricola nel settore ortofrutticolo a Terracina. I Carabinieri e i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, al termine dei primi accertamenti hanno vagliato la posizione di 2 lavoratori, entrambi di nazionalità indiana e regolari sul territorio nazionale e regolarmente assunti, ma non sottoposti alla visita medica per l’ottenimento dell’idoneità alla mansione né a corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questo è stato denunciato il titolare della ditta.

I militari dell’Arma poi, hanno constatato che, in uso all’azienda, è risultato un mezzo agricolo privo del dispositivo di sicurezza antiribaltamento e per questo il mezzo è stato sequestrato .

La società è stata sospesa e per il titolare è scattata anche una multa di 5.552 euro.

