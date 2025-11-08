Latina, irregolarità sul lavoro: sospeso locale in zona Piccarello

La Polizia di Stato di Latina ha disposto la sospensione dell’attività di un noto locale del capoluogo, situato nella zona di Piccarello, a seguito di una serie di irregolarità riscontrate sul lavoro durante un controllo congiunto della Divisione Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura. L’intervento è partito da una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso agli agenti di avviare una verifica mirata. Nel corso del sopralluogo sono stati identificati undici dipendenti, di cui tre risultati privi di regolare contratto di lavoro. Uno di questi era già stato precedentemente sanzionato per la stessa violazione.

Alla luce delle irregolarità accertate, la Polizia ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività, con decorrenza dal 10 novembre 2025, e comminato sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro. All’operazione hanno preso parte anche i tecnici dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno riscontrato ulteriori violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, per le quali saranno adottati specifici provvedimenti sanzionatori.