ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

trovati a fossignano

Si nascondevano ad Aprilia due 19enni accusati del tentato omicidio di un 25enne del Gambia

L'aggressione vicino la stazione Termini, poi il treno per Campoleone

APRILIA – Sono stati arrestati ad Aprilia, in un’area abbandonata nella zona di Fossignano due dei tre accusati del tentato omicidio di un ragazzo del Gambia di 25 anni che da martedì scorso è grave nella terapia intensiva del Policlinico Umberto I. Il giovane attendeva il tram alla fermata di via Giolitti intorno alle 6,30 del mattino quando è stato aggredito da tre persone arrivate e fuggite su monopattini e bici elettriche. A distanza di cinque giorni la polizia ha arrestato i presunti responsabili: sono tre 19enni, un marocchino trovato a Trastevere a Roma e due tunisini arrestati in provincia di Latina. Questi ultimi erano stati ripresi mentre prendevano un treno per Campoleone. Fondamentali le telecamere che hanno ripreso sia l’aggressione sia i successivi movimenti dei tre.

Uno degli aggressori trovati ad Aprilia colpendo la vittima si era ferito a una mano e quando è stato rintracciato aveva ancora l’arto fasciato. Si trova ora nel carcere di Latina con uno dei  complici. Non sono ancora state chiarite le cause di tanta violenza.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto