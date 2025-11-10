Si nascondevano ad Aprilia due 19enni accusati del tentato omicidio di un 25enne del Gambia

APRILIA – Sono stati arrestati ad Aprilia, in un’area abbandonata nella zona di Fossignano due dei tre accusati del tentato omicidio di un ragazzo del Gambia di 25 anni che da martedì scorso è grave nella terapia intensiva del Policlinico Umberto I. Il giovane attendeva il tram alla fermata di via Giolitti intorno alle 6,30 del mattino quando è stato aggredito da tre persone arrivate e fuggite su monopattini e bici elettriche. A distanza di cinque giorni la polizia ha arrestato i presunti responsabili: sono tre 19enni, un marocchino trovato a Trastevere a Roma e due tunisini arrestati in provincia di Latina. Questi ultimi erano stati ripresi mentre prendevano un treno per Campoleone. Fondamentali le telecamere che hanno ripreso sia l’aggressione sia i successivi movimenti dei tre.

Uno degli aggressori trovati ad Aprilia colpendo la vittima si era ferito a una mano e quando è stato rintracciato aveva ancora l’arto fasciato. Si trova ora nel carcere di Latina con uno dei complici. Non sono ancora state chiarite le cause di tanta violenza.