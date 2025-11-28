Venerdì nero per lo sciopero generale, previsti disagi su più fronti

LATINA – Sarà un venerdì nero oggi su più fronti a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore con ripercussioni anche in provincia di Latina. Coinvolti tutti i settori primo fra tutti quello dei trasporti, dai treni fino agli aerei, ma anche scuola, sanità e stampa. Sono diverse le motivazioni che hanno portato allo sciopero, si parte dalla manovra economica 2026, poi i sindacati che chiedono il riconoscimento dello Stato di Palestina e contestano gli investimenti in spese militari del governo. Vengono chiesti anche miglioramenti delle condizioni di lavoro, con salari più alti, una riduzione degli orari, un aumento delle pensioni minime e un abbassamento a 62 anni dell’età pensionabile.

Per i trasporto lo sciopero indetto da Usb, Cub, Sgb e Cobas, con disagi che sono iniziati gia nella serata di ieri. Il servizio Atac e Cotral sarà garantito solo nelle fasce di garanzia, da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59, mentre nel resto della giornata sono previste cancellazioni e forti riduzioni su tutta la rete, incluse le linee notturne e i collegamenti ferroviari del gruppo FS e Trenitalia.

Incroceranno le braccia anche i lavoratori del Gruppo FS e Trenitalia. La mobilitazione cominciata giovedì 27 novembre, alle 21 e terminerà stasera alle 21. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

A fermarsi per l’intera giornata di oggi saranno anche i docenti e il personale scolastico. La mobilitazione potrebbe quindi provocare chiusure parziali degli istituti o sospensioni delle lezioni. Si fermeranno anche altri servizi pubblici come i vigili del fuoco per i quali è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, con garanzia degli interventi di emergenza. Stop anche nella sanità, dove si prevedono ore di astensione dei dottori e del personale medico con esclusione delle prestazioni urgenti e indifferibili.