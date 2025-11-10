Latina, donna gettata a terra con un calcio e rapinata all’uscita dalla gioielleria

LATINA – Una donna di Latina è stata vittima di una violenta rapina avvenuta in via Teano. Secondo quanto raccontato da lei stessa in sede di denuncia, era appena uscita da una gioielleria dove aveva portato a lucidare un monile di famiglia quando un maxi scooter ha rallentato e dal mezzo è sceso il passeggero che l’ha colpita con un calcio facendola cadere a terra, poi le ha preso la busta della gioielleria ed è fuggito in sella alla moto. Soccorsa da un passante, la donna era talmente impressionata da quanto accaduto che non è riuscita a prendere la targa. La scena è stata descritta ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il mezzo a due ruote, di colore blu notte e vecchio tipo, potrebbe essere stato ripreso da telecamere presenti in zona. Sarebbe già stato indicato in altri episodi simili.