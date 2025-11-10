A Lenola è aperto il Polo multimediale “Pietro Ingrao”. Raccolti 1200 documenti

LENOLA – Milleduecento documenti tra cui libri, lettere, fotografie, audio, video e tanto altro ancora. E’ il materiale a disposizione nel nuovo Polo Multimediale Pietro Ingrao realizzato da Marrigo Rosato, inaugurato ieri a Lenola, sostenuto dai fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU e del Ministero della Cultura nell’ambito del Progetto “Lenola Domani” del PNRR del Comune di Lenola. Non solo un luogo fisico ma anche uno spazio virtuale, cioè accessibile anche da ogni luogo grazie al sito internet “PIETRONGRAO.EU”, attraverso il quale si potrà accedere ai testi contenuti nel portale, che saranno continuamente aggiornati attraverso un processo costante di digitalizzazione.

All’inaugurazione, accanto al Sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, che ha fatto gli onori di casa, c’erano i figli di Pietro Ingrao Bruna e Guido, il Presidente del Consiglio Comunale di Fondi, Giulio Mastrobattista, il Sindaco di Itri, Andrea di Biase, la Sindaca di Roccagorga, Carla Amici ed il Delegato del Comune di Castrocielo, Nicola Mirante. Presente anche Goffredo Bettini.

Il progetto – è stato spiegato – punta a recuperare e a mettere a disposizione di quanti desiderano approfondire il pensiero e l’elaborazione politica e culturale di Pietro Ingrao, l’enorme patrimonio di testi, di lettere, documenti, delibere, video, audio, foto ed altro materiale che è stato raccolto dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso fino ad oggi.

Per visitare il Polo Multimediale Ingrao si può scrivere una email a info@pietroingrao.eu o telefonare al numero 339.3378957.