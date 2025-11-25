ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina, estorsione con metodo mafioso ai dipendenti del ristorante Giovannino: tre arresti

L'inchiesta della Dda affidata ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina

LATINA –  Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito di un’operazione disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che si è svolta a Latina. Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina  ha dato esecuzione questa mattina  all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma per fatti avvenuti tra marzo e aprile 2025.

Le indagini degli investigatori dell’Arma coordinate dalla Dda di Roma hanno consentito di ricostruire come uno dei presunti responsabili, nonostante ristretto agli arresti domiciliari, abbia utilizzato un permesso regolarmente concessogli, per avvicinare le vittime, dipendenti del ristorante Giovannino a Foce Verde, attività commerciale in amministrazione giudiziaria, per convincerle a licenziarsi offrendo loro in cambio lo stesso stipendio che avrebbero percepito lavorando.

