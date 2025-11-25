Latina, estorsione con metodo mafioso ai dipendenti del ristorante Giovannino: tre arresti

LATINA – Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito di un’operazione disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che si è svolta a Latina. Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha dato esecuzione questa mattina all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma per fatti avvenuti tra marzo e aprile 2025.

Le indagini degli investigatori dell’Arma coordinate dalla Dda di Roma hanno consentito di ricostruire come uno dei presunti responsabili, nonostante ristretto agli arresti domiciliari, abbia utilizzato un permesso regolarmente concessogli, per avvicinare le vittime, dipendenti del ristorante Giovannino a Foce Verde, attività commerciale in amministrazione giudiziaria, per convincerle a licenziarsi offrendo loro in cambio lo stesso stipendio che avrebbero percepito lavorando.