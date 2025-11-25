“Bruno d’Angelis Pasticcere” di Fondi nella guida del Gambero Rosso

FONDI – “Bruno d’Angelis Pasticcere” di Fondi entra nella guida del Gambero Rosso. L’attività è stata premiata con il prestigioso riconoscimento delle “due torte” nella guida “Pasticceri e pasticcerie 2026”. Lo racconta in una nota il Comune che ha deciso di premiare l’artigiano fondano che ha lasciato il posto fisso per inseguire il suo sogno.

Nei mesi scorsi, infatti, gli ispettori della famosissima Guida Gambero Rosso, hanno fatto visita all’attività di via Madonna delle Grazie riscontrando gli estremi per una menzione da “due torte” nella guida del 2026. Moltissimi i fattori valutati ma quelli determinanti sono risultati qualità, assortimento e innovazione: “Un luogo prezioso – scrive la famosa guida – dove poter gustare prodotti realizzati con tecnica, cura, sensibilità moderna e ottime materie prime”.

La menzione è stata ritenuta un elemento di assoluto prestigio dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che lunedì mattina, insieme alla consigliera Daniela De Bonis, ha conferito al pasticcere Bruno D’Angelis, già campione del mondo nel 2016 (Mondial des Arts Sucrés di Villepinte), una targa simbolica.

«Sapere che un’attività della nostra città è tra le migliori d’Italia – ha commentato Maschietto– per noi è un grande orgoglio. Questo piccolo riconoscimento ha anche lo scopo di condividere con la comunità che rappresento una storia di passione e successo, dedizione e tenacia; una storia che dà lustro all’intera Città di Fondi».

Un percorso non molto comune quello del pasticcere Bruno D’Angelis che ha trasformato una passione, non semplicemente in un’attività, ma in una vera e propria ragione di vita. Dopo aver lasciato il lavoro e aver dedicato molti anni alla formazione, fornendo anche consulenze e percorsi formativi nel settore, Bruno D’Angelis ha infatti aperto un’attività nella sua città natale. E a poco più di un anno dall’inaugurazione è già arrivato il più prestigioso dei riconoscimenti.