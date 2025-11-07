TERRACINA – Nel corso dei controlli per la prevenzione del caporalato, i Carabinieri della Stazione di Terracina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno effettuato giovedì un’ispezione un’azienda agricola di Terracina impegnata nel settore ortofrutticolo. I militari hanno vagliato la posizione di otto lavoratori, tutti di nazionalità indiana e regolari sul territorio nazionale, di cui due non regolarmente assunti. All’esito delle verifiche, è stato denunciato il titolare della ditta e adottato, da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, il provvedimento di sospensione della società ed elevate sanzioni per complessivi 10.300 euro.
Lavoro irregolare, sospesa un’azienda ortofrutticola di Terracina. Multa da 10mila euro
Il provvedimento al termine di controlli per due lavoratori non assunti
