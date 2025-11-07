Lavoro irregolare, sospesa un’azienda ortofrutticola di Terracina. Multa da 10mila euro

TERRACINA – Nel corso dei controlli per la prevenzione del caporalato, i Carabinieri della Stazione di Terracina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno effettuato giovedì un’ispezione un’azienda agricola di Terracina impegnata nel settore ortofrutticolo. I militari hanno vagliato la posizione di otto lavoratori, tutti di nazionalità indiana e regolari sul territorio nazionale, di cui due non regolarmente assunti. All’esito delle verifiche, è stato denunciato il titolare della ditta e adottato, da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, il provvedimento di sospensione della società ed elevate sanzioni per complessivi 10.300 euro.