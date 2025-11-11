Latina, inaugurato il nuovo ingresso dell’Aeroporto “E. Comani” del 70° Stormo

Si è svolta ieri, 10 novembre, la cerimonia di inaugurazione del nuovo ingresso dell’Aeroporto “E. Comani” di Latina, sede del 70° Stormo “G. C. Graziani”. All’evento hanno preso parte il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, autorità civili, militari e religiose.

Il nuovo ingresso rappresenta un’infrastruttura moderna e sostenibile, simbolo del percorso di rinnovamento della Forza Armata volto a migliorare sicurezza, funzionalità e qualità della vita del personale. Nel suo intervento, il Generale Vestito ha ricordato il Generale di Brigata Aerea Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, recentemente scomparsi durante una missione di addestramento, sottolineando come l’opera unisca innovazione e tradizione. “Il 70° Stormo è un luogo dove il sogno del volo diventa realtà grazie all’impegno quotidiano di istruttori, tecnici e giovani allievi”, ha dichiarato.

Il nuovo Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Ambrogio Zanette, al comando dallo scorso 8 ottobre, ha evidenziato come il nuovo ingresso rappresenti attenzione al personale e legame con il territorio: “Da qui passano militari e visitatori, ma anche coloro che scelgono il volo come vocazione e professione. Questo ingresso è il biglietto da visita del nostro Reparto e un segno della nostra apertura e del forte legame con la comunità locale”.