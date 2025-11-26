Latina, invia messaggi intimidatori alla ex mentre lei è in Questura a denunciarlo: arrestato per stalking

LATINA – La Polizia di Stato di Latina, nel tardo pomeriggio di ieri, ha arrestato un uomo che, poche ore dopo aver ricevuto l’ammonimento del Questore per comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna, ha ripreso a tempestare la donna di messaggi, chiamate e minacce. L’arresto è avvenuto in flagranza differita grazie alla rapida attività investigativa della Squadra Mobile di Latina.

Mentre all’uomo veniva notificato l’ammonimento per le reiterate condotte violente nei confronti della ex compagna, ha inviato alla donna un’immagine scattata negli uffici di Polizia, accompagnata da una frase intimidatoria. Da quel momento, secondo quanto riferito dalla vittima, sono iniziati ripetuti tentativi di chiamata, messaggi e pressioni, tanto da spingerla a rivolgersi nuovamente alla Questura. Proprio mentre formalizzava la denuncia, la donna ha ricevuto ulteriori videochiamate dall’uomo, una delle quali è stata messa in viva voce alla presenza degli investigatori. La donna ha anche riferito di aver trovato, per due giorni consecutivi, gli pneumatici della propria autovettura danneggiati nel parcheggio del luogo di lavoro.

Valutata la gravità e l’immediatezza dei comportamenti, il Pubblico Ministero di turno ha autorizzato il fermo dell’uomo. Gli agenti hanno rintracciato l’autovettura da lui utilizzata mentre si avvicinava all’abitazione dell’ex compagna per riconsegnare il figlio minore. L’uomo è stato bloccato e accompagnato in Questura ed inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari.

Nonostante la misura, non ha cessato nelle attività intimidatorie e minacciose verso la ex compagna e pertanto, considerato l’aggravarsi dei fatti, il Pubblico Ministero ha disposto che lo stesso fosse condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.