Abusi sessuali su minori, confermata in Appello la condanna per Frateschi

LATINA – E’ stata confermata dai giudici della Corte D’Appello di Roma la condanna a 12 anni nei confronti di Alessandro Frateschi, l’ex diacono di Terracina che insegnava religione al Liceo scientifico Majorana di Latina, finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime. La sentenza emessa nel luglio del 2024 dalla giudice del Tribunale di Latina Laura Morselli aveva riconosciuto colpevole l’uomo di aver compiuto atti sessuali su alcuni minori, e tra questi alcuni studenti dell’istituto superiore di Latina. Frateschi aveva deciso di presentare appello, sperando in uno sconto di pena che non è arrivato.

Lo scandalo era esploso quando hanno cominciato a circolare alcune chat e foto che il professore inviava agli studenti.