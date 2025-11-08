Nasce il Comitato Palio dei Borghi Città di Latina ASD

Nasce ufficialmente il Comitato Palio dei Borghi Città di Latina ASD, un passo avanti per uno degli eventi più rappresentativi e amati del capoluogo pontino. La nuova realtà affiancherà l’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della Provincia di Latina nell’organizzazione del Palio, con l’obiettivo di rendere la manifestazione sempre più strutturata, partecipata e radicata nel territorio.

Il Palio dei Borghi, ideato da Annalisa Muzio, presidente uscente dell’Osservatorio, è diventato in pochi anni un simbolo di identità e aggregazione per la città. Grazie al sostegno del Comune di Latina, della Camera di Commercio Frosinone Latina, di Confcommercio, Unindustria, Regione Lazio e dell’ente di promozione sportiva OPES, l’evento ha saputo crescere fino a coinvolgere l’intera comunità, unendo sport, storia e senso di appartenenza.

«Era arrivato il momento di fare un passo in più – spiega Gianluca Marchionne, presidente del neonato Comitato e dell’Osservatorio per lo Sport –. Il Palio dei Borghi è cresciuto in modo straordinario, grazie a una passione collettiva che lo ha reso un simbolo della città. Costituire un comitato dedicato significa dare solidità e prospettiva a questo percorso, strutturarlo meglio e renderlo ancora più rappresentativo dei borghi e delle persone che ne sono l’anima».

Il nuovo Comitato è composto da Francesca Fiorenza (vicepresidente) e Roberto Lodi (segretario tesoriere), insieme ai rappresentanti dei dodici borghi cittadini: Roberto Alibardi per Borgo Santa Maria, Antonella Andriollo per Borgo Sabotino, Francesca Fiorenza per Borgo Podgora, Mauro Gatto per Borgo Grappa, Roberto Lodi per Borgo Carso, Breanna Selley per Latina Scalo, Milena Guerra per Borgo Piave, Paolo Scapin per Borgo Faiti, Robert Scarica per Borgo San Michele, Sergio Zorzin per Borgo Montello, Roberto Zorzo per Borgo Isonzo e Alessia Montemurro per l’associazione In Team, in rappresentanza del mondo delle “persone speciali”.

«La nascita del Comitato – aggiunge la vicepresidente Francesca Fiorenza – non è solo un fatto organizzativo: è la conferma che il Palio è diventato qualcosa di più grande, un vero e proprio format vincente, guardato con interesse anche da altre realtà. Quando sport, storia e partecipazione si uniscono, nascono esperienze che fanno bene alla città e rafforzano la nostra identità latinense».

Con questa nuova struttura, il Palio dei Borghi punta a consolidare il suo ruolo come evento di promozione sportiva, sociale e turistica, capace di raccontare l’anima di Latina attraverso i suoi borghi, le sue radici e la sua comunità.