Latina, vuole allontanare i piccioni dal suo balcone, spara e semina il panico in centro

LATINA – Voleva allontanare i piccioni dal suo balcone, ha seminato il panico un ragazzo che oggi ha sparato contro i volatili facendo scattare l’allarme nel centro cittadino. I fatti in via Fratelli Bandiera dove dove intorno all’ora di pranzo sono intervenuti carabinieri, polizia e personale sanitario del 118 dopo la segnalazione al 112 di alcuni residenti che avevano udito distintamente spari di arma da fuoco ai piani alti di un grande immobile.

Sul posto sono arrivati i militari del nucleo operativo e radiomobile e gli agenti della squadra Volante che hanno raggiunto il decimo piano armati e protetti da giubbotti antiproiettile per scoprire che un ragazzo in possesso di una scacciacani l’aveva usata con l’intento di allontanare i piccioni. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità competenti e non è escluso che possa essere denunciato per procurato allarme e se la pistola potrà restare nella sua disponibilità.