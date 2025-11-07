Salvatore Di Silvio è socialmente pericoloso: diventa sorvegliato speciale

LATINA – I Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato oggi un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dalla Sezione III Penale, Sezione specializzata – misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, a Salvatore Di Silvio, 32 anni, ritenuto socialmente pericoloso in quanto vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L’attività di indagine, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, ha consentito di dimostrare come l’uomo, sin da quando era ancora minorenne, quasi senza soluzione di continuità, sia stata una persona dedita ad attività delittuosa quali reati contro la persona, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, si legge in una nota dei carabinieri.

Il provvedimento obbligherà “Piccolo”, questo il soprannome del giovane, per i prossimi 3 anni, a fissare la propria dimora e di comunicarla all’Autorità di P.S., a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 21.00 alle 07.00, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

Il procedimento è nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che per Di Silvio vige il principio di presunzione di innocenza.