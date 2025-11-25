ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

25 novembre

Le celebrazioni del Comune di Latina per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La torre civica illuminata di arancione

LATINA –  Si sono alternati  momenti dedicati alle  premiazione e e momenti di approfondimento sul tema della prevenzione della violenza di genere. L’evento si è svolto al Teatro Ponchielli di Latina  e nel corso dell’iniziativa sono state premiate le scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato al concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere”.

I saluti della Sindaca Celentano

L’assessore all’Istruzione Francesca Tesone

Roberta Caiazza, docente di lettere della scuola media A.volta che ha partecipato al progetto

Parallelamente si è svolta  una tavola rotonda con focus sul caso di Veronica De Nitto, alla quale sono intervenuti  Fausto Vinci, Questore di Latina; Luigia Spinelli, Procuratore della Repubblica di Latina, Christian Angelillo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Massimo Branciforte, Vice Direttore Generale per gli Italiani all’estero / Direttore Centrale per i Servizi Consolari della Farnesina e Luigi De Nitto, padre di Veronica.

 

