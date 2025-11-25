Le celebrazioni del Comune di Latina per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

LATINA – Si sono alternati momenti dedicati alle premiazione e e momenti di approfondimento sul tema della prevenzione della violenza di genere. L’evento si è svolto al Teatro Ponchielli di Latina e nel corso dell’iniziativa sono state premiate le scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato al concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere”.

I saluti della Sindaca Celentano

L’assessore all’Istruzione Francesca Tesone

Roberta Caiazza, docente di lettere della scuola media A.volta che ha partecipato al progetto

Parallelamente si è svolta una tavola rotonda con focus sul caso di Veronica De Nitto, alla quale sono intervenuti Fausto Vinci, Questore di Latina; Luigia Spinelli, Procuratore della Repubblica di Latina, Christian Angelillo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Massimo Branciforte, Vice Direttore Generale per gli Italiani all’estero / Direttore Centrale per i Servizi Consolari della Farnesina e Luigi De Nitto, padre di Veronica.