Riapre il Ponte sulla Ninfina II tra i Comuni di Latina e Cisterna

Oggi, lunedì 10 novembre la Provincia di Latina ha inaugurato l’apertura del nuovo ponte situato al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II, al confine tra i comuni di Latina e Cisterna di Latina.

L’intervento segna la conclusione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura, un’opera di grande rilievo per la viabilità provinciale, attesa da tempo dai cittadini e dalle imprese del territorio.

Il nuovo ponte, realizzato con una struttura in acciaio corten e calcestruzzo armato, garantisce oggi maggiori standard di sicurezza, durabilità e portata rispetto al precedente manufatto, risultato non più idoneo in seguito alle verifiche tecniche condotte nell’ambito dell’“Accordo Quadro per il servizio di indagini strutturali – Priorità 1 – Area Nord”.

L’opera inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022–2024 della Provincia di Latina – Settore Viabilità e Trasporti, con un importo complessivo di 819.424,47 euro oltre IVA, di cui 608.133,58 euro per lavori e 211.290,89 euro per oneri della sicurezza.

Il cantiere ha affrontato sfide significative, tra cui il rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e la complessa rimozione e reinstallazione della condotta idrica di Acqualatina S.p.A., operazioni che hanno richiesto sospensioni e revisioni del cronoprogramma iniziale. Nonostante tali imprevisti, la Provincia è riuscita a rispettare la nuova tabella di marcia, portando a termine un’opera fondamentale per il collegamento tra i due comuni e per l’intera area nord del territorio provinciale.

In vista dell’apertura, sono state ultimate tutte le fasi di collaudo tecnico-amministrativo e verificate le condizioni di sicurezza per la riapertura al traffico veicolare, migliorando in modo significativo la mobilità tra i territori di Latina e Cisterna.

L’avere portato a termine questa opera, attesa da anni – ha sottolineato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – è un risultato importante per il nostro territorio e per la sicurezza stradale. Dopo mesi di chiusura abbiamo restituito ai cittadini un’arteria stradale fondamentale per chi si sposta tra Cisterna e Latina e viceversa. E soprattutto è la dimostrazione che quando gli enti lavorano in sinergia, collaborando, i progetti – ha aggiunto il primo cittadino – riescono a trovare compimento a beneficio della collettività”

“L’apertura del Ponte sulla Ninfina II è un traguardo importante non solo per la Provincia, ma per tutti i cittadini che quotidianamente si spostano tra Latina e Cisterna e abbiamo mantenuto l’impegno preso con la comunità e restituito al territorio un’infrastruttura moderna, sicura e duratura,” ha dichiarato il Presidente Gerardo Stefanelli.

“Quest’opera rappresenta la sintesi di una gestione attenta e trasparente dei lavori pubblici, capace di affrontare con competenza anche situazioni impreviste come la bonifica bellica. Ringrazio gli uffici tecnici, le imprese, gli enti coinvolti e soprattutto i cittadini per la pazienza dimostrata durante i mesi di chiusura. Oggi restituiamo un collegamento strategico per la mobilità e lo sviluppo economico di quest’area della provincia.”

“La riapertura del ponte sulla Ninfina II – ha aggiunto Stefanelli – è anche il simbolo di una Provincia che programma, realizza e completa: un messaggio concreto di fiducia verso il futuro delle nostre infrastrutture e del nostro territorio.”

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta lunedì 10 novembre alle ore 12.30 direttamente presso il ponte, alla presenza del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, del Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, del vice sindaco di Latina Massimiliano Carnevale, delle autorità locali e dei rappresentanti delle imprese esecutrici. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della commissione lavori pubblici della Provincia di Latina, Renio Monti e dal consigliere provinciale Dario Bellini.