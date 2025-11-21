Antonio Masone è il nuovo Presidente del Tribunale di Latina

LATINA – Antonio Masone, 57 anni, è il nuovo Presidente del Tribunale di Latina. Lo ha deciso il Consiglio Superiore della Magistratura confermando per il magistrato l’incarico già ricoperto come facente funzioni per oltre un anno e mezzo. La nomina è stata formalizzata il 19 novembre 2025 con la pubblicazione dell’atto.

“Desidero esprimere le più vive e sentite congratulazioni al giudice Antonio Masone per la sua nomina a Presidente del Tribunale di Latina – commenta la sindaca Matilde Celentano – . Si tratta di un incarico di grande prestigio e di fondamentale importanza per l’intera comunità e il nostro territorio. La giustizia è un pilastro essenziale della nostra società e sono certo che il dottor Masone, con la sua comprovata esperienza, il rigore e la profonda conoscenza del sistema, saprà guidare l’Ufficio con l’autorevolezza e l’equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo percorso professionale, anche in qualità di Presidente facente funzioni.

Il Tribunale di Latina è un presidio di legalità insostituibile. In questo nuovo e impegnativo ruolo, porgo al dottor Masone i migliori auguri di buon lavoro, nella piena disponibilità a collaborare, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, per il bene della nostra comunità e per l’efficienza della macchina della giustizia.

Auguro al presidente Masone di conseguire ogni successo nell’esercizio delle sue funzioni, a beneficio della legalità e della sicurezza dei cittadini pontini”, conclude la prima cittadina di Latina.