Sezze, rapinano 4000 euro in un bar e si schiantano durante la fuga: arrestati

SEZZE – Armati rapinano un bar impossessandosi di 4000 euro, poi, durante la fuga, si schiantano contro un guardrail e vengono arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. E’ quanto accaduto nella notte a Sezze.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma attraverso le prime testimonianze e le immagini di videosorveglianza, un 29 enne, armato di pistola e con il volto travisato è entrato nel locale minacciando i presenti e sottraendo circa 4000 euro in contanti e alcuni ticket per le slot machine. Ad attenderlo, all’esterno in sella ad uno scooter c’era un 52enne che è ripartito a tutta velocità perdendo poco dopo il controllo del mezzo e schiantandosi contro un guardrail. La fuga dei due è proseguita a piedi nelle campagne circostanti, fino alle vicinanze della stazione ferroviaria, dove sono stati intercettati e bloccati dai Carabinieri.

A seguito delle lesioni riportate, il più giovane è stato trasportato all’ospedale di Latina per le cure del caso. Per gli arrestati è stata disposta la detenzione nel carcere di Latina dove si svolgerà l’interrogatorio di convalida.