Formia: La Guardia di Finanza, sequestra droga e 17 mila euro in contanti

FORMIA – La Guardia di Finanza lo teneva nel suo mirino da tempo, osservazione, appostamenti e pedinamenti hanno accertato i sospetti su un 25enne di Formia che aveva la sua base operativa per lo spaccio di stupefacenti, per lo più “hashish e marijuana”, in una villa comunale di una frazione di Formia. Fermato aveva dosi si droga pronte per lo spaccio, a casa trovati n.10 spinelli confezionati per la cessione, gr. 21,3 di hashish, gr. 5,5 di marijuana, materiale atto al confezionamento, nonché euro 16.780,00 in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Il 25enne è stato denunciato.