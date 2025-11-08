Via Don Morosini resta nel degrado, il Comitato di quartiere: “Ora un esposto in Procura”

LATINA – Il comitato di cittadini di Via Don Morosini annuncia un esposto da inviare in Procura e forme di protesta mirate al ripristino di condizioni di vivibilità nel quartiere. Dopo l’incontro che si è svolto in Comune con la sindaca Matilde Celentano e gli assessori al ramo, e un’attesa di dieci giorni, una nuova riunione del Comitato si è tenuta presso la sede della Cisl di Latina in Via Cairoli.

“A distanza di circa dieci giorni il Comitato registra che nulla è cambiato rispetto alle problematiche prospettate e che sono ancora presenti, nelle piazzole del Viale, bivacchi di notevoli dimensioni e che continuano i comportamenti incivili e indecorosi da parte dei soliti occupanti abusivi dello spazio pubblico – si legge in una nota in cui i cittadini definiscono “l’occupazione dei giardini con cumuli di suppellettili, coperte, materassi e rimasugli di cibo e bevande alcoliche oltre che oltraggiosa, anche illegale”. “Calpesta – aggiungono – i diritti dei cittadini in tema di igiene e decoro. Da tempo gli abitanti del quartiere non possono usufruire in alcun modo di detti spazi verdi oltre ad assistere, loro malgrado, a scene ripetute di espletazione di bisogni fisiologici, senza alcun ritegno, sotto lo sguardo di passanti e residenti”.

All’Amministrazione l’appello a provvedere quanto prima alla pulizia ordinaria e straordinaria.