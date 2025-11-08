ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

latina

Via Don Morosini resta nel degrado, il Comitato di quartiere: “Ora un esposto in Procura”

Dopo l'incontro in Comune che sembrava risolutivo, l'annuncio di nuove forme di protesta

LATINA – Il comitato di cittadini di Via Don Morosini annuncia un esposto da inviare in Procura e  forme di protesta mirate al  ripristino di condizioni di vivibilità nel quartiere. Dopo l’incontro che si è svolto in Comune con la sindaca Matilde Celentano e gli assessori al ramo,  e un’attesa di dieci giorni, una nuova riunione del Comitato si è tenuta presso la sede della Cisl di Latina in Via Cairoli.

“A distanza di circa dieci giorni il Comitato registra che nulla è cambiato rispetto alle problematiche prospettate e che sono ancora presenti, nelle piazzole del  Viale, bivacchi di notevoli dimensioni e che continuano i comportamenti incivili e indecorosi da parte dei soliti occupanti abusivi dello spazio pubblico – si legge in  una nota in cui i cittadini definiscono “l’occupazione dei giardini con cumuli di suppellettili, coperte, materassi e rimasugli di cibo e  bevande alcoliche oltre che oltraggiosa, anche illegale”. “Calpesta  – aggiungono  – i diritti dei cittadini in tema di igiene e decoro. Da tempo gli abitanti del quartiere non possono usufruire in alcun modo di detti spazi verdi oltre ad assistere, loro malgrado,  a scene ripetute di espletazione di  bisogni fisiologici, senza alcun ritegno, sotto lo sguardo di passanti e residenti”.

All’Amministrazione l’appello a provvedere quanto prima  alla pulizia ordinaria e straordinaria.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto