Dalla Regione Lazio 2,6 milioni per la rimozione dei rifiuti pericolosi

La Regione Lazio ha stanziato 2,6 milioni di euro destinati a 25 Comuni per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati in siti dismessi. Si tratta dei fondi assegnati nell’ambito del bando promosso lo scorso luglio dalla Direzione Ciclo dei Rifiuti, al quale avevano partecipato 39 Comuni del Lazio.

La graduatoria, definita sulla base dei progetti presentati, ha individuato gli interventi per la rimozione di rifiuti combusti e pericolosi, caratterizzati da un elevato potenziale inquinante e da un forte impatto sul degrado ambientale delle aree coinvolte.

L’importo inizialmente previsto di 500mila euro è stato incrementato fino a 2,6 milioni, vista la rilevanza delle operazioni di bonifica e di tutela del territorio.

“Il bando per la rimozione dei rifiuti inquinanti ha riscosso un importante successo – ha dichiarato l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera – e questo ci ha spinto ad aumentare le risorse a disposizione, consentendo a 25 Comuni del Lazio di intervenire in modo concreto per la salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini. Con questa iniziativa confermiamo l’impegno della Giunta nel rafforzare tutte le politiche di supporto alla rimozione dei rifiuti pericolosi e altamente inquinanti presenti nei nostri territori.”

Tra i Comuni della provincia di Latina beneficiari del contributo figurano Priverno, Itri, Pontinia, Aprilia, Formia e San Felice Circeo.