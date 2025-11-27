Rifiuta il controllo alcolemico, denunciato a Fondi

FONDI – Denunciato un 51 anni, residente a Fondi, perché ha voluto sottoporsi agli accertamenti alcolemici. I Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il 51enne ed hanno deciso di sottoporlo agli accertamenti alcolemici perché aveva atteggiamenti che hanno insospettito i militari, lui però si è rifiutato. Da successivi accertamenti è emerso che era sprovvisto della patente di guida, poiché gli era stata sospesa, pertanto l’uomo, oltre ad essere denunciato è stato altresì sanzionato per guida senza patente, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo.