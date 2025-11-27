290 carte di identità elettroniche senza prenotazione: due open day in arrivo

LATINA – In vista delle festività natalizie, occasione di partenze e vacanze invernali, il servizio Demografico ed elettorale, su indirizzo dell’assessorato, ha calendarizzato una duplice apertura straordinaria degli uffici anagrafici in occasione degli open day dedicati alle carte d’identità, in programma nell’ultimo fine settimana del mese di novembre e nel fine settimana di metà dicembre unicamente presso le sedi dell’anagrafe, in Corso della Repubblica 116 e in via Ezio 36. Precisamente si svolgeranno sabato 29 e domenica 30 novembre, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30 e sabato 13 e domenica 14 dicembre, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30. Negli open day i cittadini potranno recarsi presso l’anagrafe per chiedere il rilascio della carta d’identità elettronica senza prenotazione, negli orari e sedi indicate e fino ad esaurimento dei numeretti disponibili.

“In totale – afferma l’assessore Tesone – verranno emesse 290 carte d’identità elettroniche, in base ai numeretti disponibili ritirati dagli utenti la mattina stessa. Inoltre, presso l’ufficio anagrafe sito in Corso della Repubblica, in concomitanza con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica, ci sarà anche l’apertura straordinaria del centro di facilitazione digitale, dove sarà possibile scoprire tutte le funzionalità della CIE come strumento di identità digitale. Durante la giornata, una presentazione multimediale illustrerà come utilizzare la CIE per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, portali comunali, ecc.), mentre i facilitatori digitali guideranno i partecipanti nell’attivazione dell’app CIE ID e nell’uso della tecnologia NFC (Near Field Communication), che permette di leggere il chip della carta tramite smartphone o computer dotati di lettore NFC. I facilitatori digitali saranno a disposizione per assistere l’utenza nell’attivazione dell’identità digitale”.