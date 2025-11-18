Latina. Svelati al Museo Cambellotti i vincitori della seconda edizione del Premio “Sport e Giovani”

LATINA – Al Museo Cambellotti di Latina sono stati annunciati i vincitori della seconda edizione del Premio Sport e Giovani, rivolto ad artisti tra i 18 e i 30 anni. Il concorso, promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, ha visto sfidarsi sette giovani autori chiamati a interpretare il tema dell’anno: “Fiamma olimpica: simbolo di pace, amicizia e unità”.

Tra le opere presentate, tre sono state realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale, confermando il crescente dialogo tra creazione artistica e nuove tecnologie. A premiare i ragazzi è stato l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, affiancato da Claudio Di Matteo, presidente della Commissione Sport, Erica Milic, delegata provinciale CIP Lazio e da Mauro Di Prospero, delegato provinciale CONI Lazio. Chiarato si è complimentato con i partecipanti e ha dialogato con loro sulle scelte creative alla base dei lavori, tra tecnica tradizionale e strumenti digitali.

La giuria ha decretato come migliori opere quelle di Luca Chiavegato e Cristina Cozzi. Chiavegato si è aggiudicato anche la sfida, vincendo complessivamente 1.000 euro, mentre a Cozzi è stato assegnato il riconoscimento da 500 euro.

“Desidero complimentarmi con tutti i partecipanti – ha dichiarato l’assessore Chiarato – le cui opere saranno esposte al Museo Cambellotti nell’ambito della mostra ‘Donne e sport dentro e fuori dai cinque cerchi olimpici’, in programma dal 3 al 16 dicembre. Questo concorso è un’occasione per dare voce al talento delle nuove generazioni e per riflettere sul rapporto, sempre più attuale, tra creatività e tecnologie emergenti. Inoltre, ci permette di entrare nel vivo del tema che accompagnerà le festività natalizie di quest’anno: il passaggio della fiamma olimpica a Latina il 26 dicembre, un evento dal forte valore simbolico che la città attende con grande trepidazione”.

Mauro Di Prospero, Delegato Provinciale Coni Lazio

Gli artisti che hanno optato per opere realizzate a mano, presentandole e illustrandole al pubblico, sono:

Mirko Censori

“Fiamma eterna fratellanza e pace”

Daniele Caratelli

“Fiamma di Latina”

Luca Chiavegato

“Luce che unisce”

Fabiana Tornesi

“Senza chiedere”

Hanno invece scelto l’intelligenza artificiale:

Riccardo Tornesi

“Ricordi”

Cristina Cozzi

“Fiamma futuristica”

Aurora Robibaro

“La luce della pace”