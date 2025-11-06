ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

giustizia e verità

“Commissione d’inchiesta per Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mario Paciolla”, la proposta di legge

Il fratello del carabiniere di Sonnino ucciso in Congo: "L'assenza di Esteri e Difesa ci fanno pensare"

LATINA – La famiglia di Vittorio Iacovacci, il carabiniere di Sonnino ucciso in Congo mentre faceva la scorta all’ambasciatore Luca Attanasio chiede una commissione d’inchiesta per ottenere verità e giustizia sulla loro morte insieme con la famiglia Attanasio e con quella di Mario Paciolla giovane cooperante Onu ucciso in Colombia in circostanze mai chiarite.

Ieri è stata presentata in Senato la proposta di legge con primo firmatario il senatore di Azione, Marco Lombardo. Assenti la Farnesina e la Difesa ai cui ministeri appartenevano i due rappresentanti istituzionali italiani uccisi a Goma.

Nell’aula del Senato in cui è stata illustrata la proposta  ha parlato anche  Dario Iacovacci, fratello di Vittorio (nella foto il secondo da destra): “Constatiamo come a livello parlamentare tutto si stia riducendo a una questione politica. Come se la verità sulle morti di Stato possa essere oggetto di convenienza o tatticismi”, ha detto Dario Iacovacci confidando che quando la proposta sarà discussa in aula, la maggioranza la approvi  accanto alle forze politiche che l’hanno proposta.

“Oltre al danno anche la beffa che non si riesce ad ottenere la verità sulla morte di mio fratello. Così non viviamo”, ha dichiarato Iacovacci a margine dell’evento che si è svolto nella Sala Koch di Palazzo Madama.

