Acqualatina, salta ancora l’assemblea straordinaria sull’aumento di capitale

LATINA – E’ andata deserta per mancanza del numero legale l’assemblea straordinaria di Acqualatina chiamata a deliberare sull’aumento del capitale sociale sui cui praticamente tutti i comuni dell’Ato 4 si sono espressi in maniera contraria con delibere dei consigli comunali”

Per il Pd “il mancato raggiungimento del numero legale nell’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per questa mattina dovuto all’assenza del socio privato Italgas e del Comune di Latina, che insieme detengono circa il 60% delle quote ha impedito la votazione sull’aumento di capitale da 30 milioni di euro”. «È un fatto grave – dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico, Omar Sarubbo – perché da settembre si rinvia l’assemblea e si impedisce volutamente ai Comuni soci di esprimersi. La proposta di aumento di capitale è stata già rigettata dai Consigli comunali di tutta la provincia, eppure si continua a sfuggire al voto in Assemblea. È una vera e propria elusione della volontà popolare».

Sarubbo fa anche notare “l’incoerenza del Comune di Latina” che dopo il “no” di tutto il consiglio comunale aveva proposto di valutare un aumento di capitale attraverso la rinuncia agli oneri concessori dovuti dal gestore ai Comuni e ricorda che il servizio idrico è dei cittadini e a servizio dei cittadini, chiedendo “l’azzeramento del CdA, ormai non più rappresentativo dei territori, e l’apertura immediata di una nuova fase basata su trasparenza, collegialità e sul coinvolgimento reale di tutte le amministrazioni locali”.

“È un anno e mezzo, esattamente da luglio 2024 – commenta il sindaco di Sezze Lucidi, che chiediamo un confronto per superare le problematiche che attanagliano la società, ma ancora oggi questo confronto manca, un pessimo segnale! A luglio 2024 c’è stato detto e scritto che la società era a rischio default, noi come amministrazione ci siamo sempre messi a disposizione per ragionare e trovare soluzioni condivise tenendo presente che perdite al 75% sono percentuali da paese sottosviluppato. Continuare a rimandare, tergiversare, non aprire una vera discussione farà morire la società di inedia. La prossima assemblea ci sarà il prossimo dicembre, saremo nuovamente presenti sperando che quello che non è stato possibile fino adesso possa quantomeno iniziare nei prossimi giorni”.